قائد الهند: مستعدون لمعركة بدنية أمام سوريا

قال سونيل تشيتري قائد منتخب الهند، يوم الاثنين، إن فريقه لم يتفاجأ بالقوة البدنية التي تتمتع بها فرق المجموعة بكأس

آسيا لكرة القدم لكنها تمتلك الآن الخبرة لاختبار قوتها أمام سوريا.

وتتذيل الهند ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط بعد خسارتها أمام أستراليا وأوزبكستان بعدما واجهت صعوبات في الفوز بالمواجهات الثنائية في الملعب وفشلت في تسجيل أي هدف.

وقال تشيتري للصحفيين قبل المباراة الأخيرة بدور المجموعات، يوم الثلاثاء، أمام سوريا: الشيء الوحيد الذي كنا نعرفه بالتأكيد هو أنه سيتعين علينا التعامل مع لياقتهم البدنية. لم تكن مفاجأة عندما أوقعتنا القرعة مع أستراليا وأوزبكستان وسوريا. ما ساعدنا هو أننا خضنا مباراتين ضد فرق كانت تتمتع ببنية بدنية جيدة. والأهم هو تصحيح الأخطاء الصغيرة التي ارتكبناها (في أول مباراتين). لا يمكننا تغيير الأمور تماما لكن معرفة مدى أدائنا البدني. نحتاج إلى تصحيح الأخطاء. لقد منحتنا مواجهة هذين الفريقين الخبرة التي نحتاجها للعب مباريات بدنية.



وقال الكرواتي إيغور شتيماتس مدرب الهند إنهم يعرفون ما يمكن توقعه حيث يبحث الفريقان عن نتيجة يمكن أن تساعدهما في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.



وقال شتيماتس: الفرق الثلاثة الأخرى متشابهة، بدنية للغاية وتلعب بطريقة مماثلة. لم يكن لدينا الكثير من الأسباب لتغيير أسلوبنا. الأمر المثير للاهتمام في سوريا هو أنهم يعتمدون على نفس التشكيلة الأساسية في كل مباراة، ولديهم عدد قليل من البدلاء ويجرون تبديلين أو ثلاثة. من الواضح أن عددهم محدود على مقاعد البدلاء. سنحاول أن نرى مدى جاهزيتهم.



وقال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب سوريا إن فريقه لعب بشكل جيد "بدنيا وفنيا" لكنه سخر من فكرة أنه يحتاج إلى تدوير لاعبيه أكثر.



وقال كوبر: هناك فكرة أن يقوم المدرب بتغيير اللاعبين من أجل التدوير والتناوب بينهم، لكننا بحاجة إلى المزيد من الانسجام بين اللاعبين. هذا ما نطلب منهم تحقيقه. لقد افتقرنا إلى ذلك في المباراة الأولى. يجب أن ينصب تركيز لاعبينا 26 على هدف واحد. نملك لاعبين موهوبين سيحاولون الاستحواذ على الكرة. أعتقد أن المنتخب الهندي لديه نفس الدافع للفوز بالنقاط الثلاث. لذلك نحتاج إلى أن نكون أكثر هدوءا وتركيزا على المباراة للحصول على النقاط الثلاث والتأهل (لمرحلة خروج المغلوب) لأول مرة في تاريخنا.