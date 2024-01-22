قضية ماينان.. أودينيزي يتوعد "العنصريين" بعقوبة صارمة

قال فرانكو كولافينو المدير العام لأودينيزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، إن النادي سيسعى لفرض عقوبة حظر مدى الحياة بحق من تثبت إدانته من المشجعين، بتوجيه إساءات عنصرية لمايك ماينان حارس مرمى ميلان خلال مباراة الفريقين في الدوري، يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفرنسي ماينان نبه حكم المباراة قبل مغادرة الملعب بسبب الهتافات العنصرية المتكررة من الجماهير المحلية، وتبعه زملاؤه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، ثم عاد إلى مرماه بعد دقائق معدودة.



وقال كولافينو للصحفيين في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): عقوبة ‭'‬داسبو‭'‬ (حظر الدخول لحضور الفعاليات

الرياضية) المحتمل فرضها من جانب السلطات القضائية لها مدة محددة، ولكننا سنعمل على إقصاء أولئك أصحاب التوجهات العنصرية من دخول الاستاد مدى الحياة.



وأضاف: لم تكن هناك أي هتافات، الحكم ومكتب المدعي العام أكدا هذا لنا. حتى لو كان هناك (هتافا) واحدا فقط، لا يزال هذا يشكل أمرا خطيرا.



ودعا لاعب منتخب فرنسا إلى محاسبة "النظام بأكمله" في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر"، الأحد، بما في ذلك من وجهوا له الإساءة ومن رأوا كل ما حدث ولم يفعلوا شيئا، ونادي أودينيزي والسلطات.



وذكر أودينيزي في بيان أصدره أن النادي "يأسف بشدة ويدين كل عمل من أعمال العنصرية والعنف".



وأضاف النادي أنه "سيتعاون مع جميع سلطات التحقيق لضمان الاستيضاح الفوري لتفاصيل الحادث".