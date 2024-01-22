كأس إفريقيا.. نيجيريا تهزم غينيا بيساو وتبلغ ثمن النهائي

بلغ منتخب نيجيريا دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك عقب فوزه على منتخب غينيا بيساو 1 - صفر يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب غينيا الاستوائية المتصدر بنفس الرصيد من النقاط والمتفوق عليه في فارق الأهداف.

على الجانب الآخر، ودع منتخب غينيا بيساو المنافسات بعد احتلاله المركز الرابع والأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وسجل أوبا سانغانتي لاعب منتخب غينيا بيساو هدف المباراة الوحيد للمنتخب النيجيري بهدف عكسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37.

وسيلعب منتخب نيجيريا في دور الستة عشر مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا وغامبيا.