كوت ديفوار تعقد مهمتها بـ "فضيحة" أمام غينيا الاستوائية

ألغى الحكم هدفين لمنتخب كوت ديفوار قبل أن ينهار الفريق خلال الشوط الثاني ليخسر 4-صفر يوم الاثنين أمام غينيا الاستوائية التي تأهلت برفقة نيجيريا إلى دور 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.



وحقق المنتخب الغيني مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز برباعية نظيفة على أصحاب الأرض في الوقت الذي فازت فيه نيجيريا على غينيا بيساو 1-صفر ليتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.



وفاز منتخب غينيا الاستوائية بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط متساويا في ذلك مع نظيره النيجيري بينما توقف رصيد كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما ودع منتخب غينيا بيساو البطولة دون أن يحصد أي نقطة.



وتلقى منتخب كوت ديفوار الهزيمة الثقيلة في مباراة الاثنين رغم تفوقه بشكل كبير في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، حيث كثف المنتخب الغيني تركيزه على التأمين الدفاعي وكان الأكثر حسما للفرص الهجومية.

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