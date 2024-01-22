مدرب إيران: هدفنا الفوز بلقب كأس آسيا

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أكد أمير قالينوي مدرب منتخب إيران، جاهزية منتخب بلاده لمواجهة نظيره الإماراتي، الثلاثاء، من أجل حسم صدارة مجموعته بكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023.
ويلتقي منتخب إيران مع منتخب الإمارات، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية، المقامة حاليا في قطر.
وقال قالينوي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن منتخب بلاده يلعب كل مباراة في البطولة على أنها مباراة نهائية، واصفا المنتخب الإماراتي بأنه "منافس شرس" ومن المنتخبات الجيدة والقوية دفاعيا.
وأضاف: هدفنا المنافسة على اللقب رغم وجود بعض المشاكل الفنية في صفوف الفريق، والتي ظهرت من خلال مباراتي هونغ كونغ وفلسطين.
وأكد المدرب الإيراني أنه سيعمل على تطوير الأداء واختيار عناصر القوة والجاهزية حسب قوة المنافس، لافتا إلى أنه يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير الإيرانية التي تدعم المنتخب باستمرار في البطولة القارية.
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