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المدرب الياباني يقود تايلاند منذ ديسمبرالماضي

مدرب تايلاند: قطعنا خطوة كبيرة نحو التأهل

الدوحة - د ب أ
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يستعد إيشي ماساتادا مدرب منتخب تايلاند بأعصاب هادئة لمواجهة السعودية في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وأشار ماساتادا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي "نجحنا في الخروج بشباك نظيفة في أول مباراتين بالفوز على قيرغيزستان والتعادل مع عمان ما يمنحنا حافزا إضافيا لمواصلة مشوارنا بنجاح في البطولة".

وأضاف "التعادل مع عمان في الجولة الثانية عزز من فرصنا وقطعنا به خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني".

وشدد مدرب منتخب تايلاند "لكن علينا الاستعداد بكل جدية وتركيز للمباراة الثالثة أمام السعودية لأنها ستكون حاسمة للغاية".

وأكد ماساتادا أنه يعتمد بصورة كبيرة على خطة دفاعية بسبب إمكانيات فريقه مقارنة بمنافسيه.

ويلتقي منتخبا السعودية وتايلاند مساء يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة علما بأن الأخضر السعودي ضمن تأهله بالفوز في أول مباراتين بينما يحتل نظيره التايلاندي المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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