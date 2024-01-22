مدرب يونيون برلين: سقوط بايرن مقلق

يتخوف نيناد بيليكا مدرب يونيون برلين من مواجهة بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الدوري الألماني لكرة القدم.

تعرض بايرن ميونخ حامل اللقب لخسارة مفاجئة على أرضه أمام فيردر بريمن يوم الأحد الماضي ليتأخر بفارق سبع نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن الذي لم يتعرض للخسارة بعد.

وبإمكان الفريق البافاري أن يقلص الفارق إلى أربع نقاط عندما يستضيف يونيون برلين يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من شهر ديسمبر الماضي بسبب الثلوج.

وقال بيليكا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "لقد أردنا إيقاظ بايرن ميونخ ولكن فيردر بريمن سبقنا إلى ذلك، وبالتأكيد حامل اللقب لن يسمح لنفسه بتكرار نفس الأداء".

وأضاف المدرب الكرواتي "بالتأكيد خسارة بايرن ميونخ قبل مواجهتنا ليست مثالية".

واستدرك مدرب يونيون برلين "لكن فيردر بريمن أثبت لنا أيضا أنه بإمكاننا تسجيل الأهداف في ملعب بايرن ميونخ".

وحدد بيليكا ما يحتاجه فريقه قائلا "يجب أن نقدم أداء مثاليا وأن يكون حارس مرمى مرمانا على أعلى مستوى إضافة إلى قليل من الحظ، حينها يمكننا بالتأكيد التسجيل في مرمى بايرن ميونخ".