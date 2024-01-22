وظيفة جديدة و"غير متوقعة" لرونالدينيو

حتى بضعة أشهر مضت، كان النجم البرازيلي رونالدينيو لا يزال مرتبطا بكرة القدم، بعد اعتزاله عام 2018 عن عمر يناهز 37 عاما.

وأصبح نجم برشلونة السابق أحد لاعبي كرة القدم في فريق بورسينوس إف سي في فبراير 2023، الذي يشارك في "دوري الملوك".

وتألق صانع الألعاب السابق بشكل خاص خلال فترة وجوده في برشلونة ومع منتخب البرازيل، ومثل أندية أخرى مثل ميلان وباريس سان جيرمان الذي انضم إليه عام 2001 وانتقل منه إلى برشلونة في يوليو 2003.

ومجددا، عاد رونالدينيو إلى العاصمة الفرنسية وفاجأ الجميع بعد أن أصبح عارض أزياء محترفا في أسبوع الموضة بباريس 2024.

وارتدى لاعب كرة القدم السابق زيا مصنوعا من القماش الأزرق الفاتح، ومعطفا كبيرا من الفرو باللون البيج، وقبعة ونظارة لإضفاء اللمسة النهائية على ملابسه.