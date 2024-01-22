اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رونالدينيو
رونالدينيو

وظيفة جديدة و"غير متوقعة" لرونالدينيو

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

حتى بضعة أشهر مضت، كان النجم البرازيلي رونالدينيو لا يزال مرتبطا بكرة القدم، بعد اعتزاله عام 2018 عن عمر يناهز 37 عاما.

وأصبح نجم برشلونة السابق أحد لاعبي كرة القدم في فريق بورسينوس إف سي في فبراير 2023، الذي يشارك في "دوري الملوك".

وتألق صانع الألعاب السابق بشكل خاص خلال فترة وجوده في برشلونة ومع منتخب البرازيل، ومثل أندية أخرى مثل ميلان وباريس سان جيرمان الذي انضم إليه عام 2001 وانتقل منه إلى برشلونة في يوليو 2003.

ومجددا، عاد رونالدينيو إلى العاصمة الفرنسية وفاجأ الجميع بعد أن أصبح عارض أزياء محترفا في أسبوع الموضة بباريس 2024.

وارتدى لاعب كرة القدم السابق زيا مصنوعا من القماش الأزرق الفاتح، ومعطفا كبيرا من الفرو باللون البيج، وقبعة ونظارة لإضفاء اللمسة النهائية على ملابسه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أحدث موجات النزوح مع توغل الدبابات الإسرائيلية إلى غرب خان يونس العربية ترصد أحدث موجات النزوح مع توغل الدبابات الإسرائيلية إلى غرب خان يونس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط