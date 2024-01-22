"فيديو".. مشادة في المؤتمر الصحافي لمباراة السنغال

نشبت مشادة بين صحافيين، يوم الأحد، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة غينيا والسنغال في ختام مرحلة المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وبحسب التقارير، تصاعدت الأمور عقب نهاية المؤتمر الصحافي بين الصحافيين الغينيين والسنغاليين بشكل لا يصدق، وذلك بعدما طرح صحافي سنغالي سؤالا على أغيبو كامارا، لاعب منتخب غينيا، بشأن تصريحات سابقة، وهو الأمر الذي أغضب أحد الصحافيين الغينيين الذي قالإنه لا ينبغي طرح مثل هذا السؤال، وفي نهاية المؤتمر الصحافي خرج الأمر عن السيطرة.

وضمن منتخب السنغال تأهله بعدما جمع 6 نقاط من مباراتين لحساب المجموعة الثالثة، فيما يتواجد منتخب غينيا ثانيا برصيد 4 نقاط متقدما على الكاميرون "نقطة واحد" وغامبيا "بدون نقاط".