"هاتريك" دوفبيك يعيد جيرونا للصدارة مؤقتاً ويبقي إشبيلية "مهدداً"

سجل أرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا ثلاثية سريعة في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز 5-1 على ضيفه إشبيلية يوم الأحد ليستعيد أصحاب الأرض صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر جيرونا، مفاجأة البطولة، ترتيب الدوري منفردا برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي فاز 3-2 على ألميريا في وقت سابق يوم الأحد وله مباراة مؤجلة.

وبقى إشبيلية في المركز 17 برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وافتتح إيساك روميرو لاعب إشبيلية التسجيل في الدقيقة 10 لكن تقدم الفريق الضيف لم يدم طويلا، إذ سجل دوفبيك هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد عرضية سافيو ليجعل النتيجة 1-1 في الدقيقة 13.

ووضع دوفبيك جيرونا في المقدمة بعد دقيقتين من تمريرة بورتو قبل أن يسجل اللاعب الدولي الأوكراني هدفه الثالث في الدقيقة 19 بتسديدة منخفضة متقنة محرزا هدفه 14 في الدوري هذا الموسم.

وعزز جيرونا تقدمه بإنهاء متقن من فيكتور تسيغانكوف بعد التمريرة الحاسمة الثانية لسافيو في الدقيقة 55 قبل أن يختتم البديل كريستيان ستواني أهداف فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.