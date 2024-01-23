أستراليا تعول على صديق سواريز "المقرب" أمام أوزبكستان

يعول منتخب أستراليا على برونو فورنارولي، الصديق المقرب للنجم الاوروغوياني لويس سواريز، في آخر مباريات دور المجموعات أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء.

اختار فورنارولي الطريق الصعب وهو ابن 12 عاما إذ ابتعد عن أهله مسافة 500 كيلومتر وسافر إلى العاصمة مونتيفيديو للانضمام إلى ناسيونال أحد أكبر الأندية في أوروغواي.

والتقى برونو في تلك الرحلة بابن مدينته لويس سواريز الذي كان يبدأ أيضا خطواته لاعبا في النادي ليصبحا صديقين مقربين بعدها.

ويعرف برونو في العاصمة بلقب "إل تونا" وهو اسم فاكهة الصبر نسبة إلى تسريحة شعره.

وكان الفراق حتميا بين الصديقين إذ انتقل برونو إلى سامبدوريا في 2008 بينما سبقه سواريز بعامين إلى ناد هولندي ولم ينسى الاخير صديق طفولته رغم شهرته الواسعة إذ أهداه قميصا موقعا من نجوم برشلونة.

وعرف برونو رحلة احتراف في قارة أوروبا شملت إيطاليا واسبانيا واليونان واللعب أيضا في الأرجنتين والبرازيل، وفي عام 2015 استقر به الحال في الجهة الأخرى من العالم في ملبورن الأسترالية.

حصل برونو على الجنسية الأسترالية بعد أربع سنوات انتظر بعدها تعديلات تعليمات فيفا من أجل تغيير جنسيته الكروية واللعب مع أستراليا لأنه لعب سابقا في الفئات العمرية مع أوروغواي،

واستدعى غراهام أرنولد برونو لمتثيل "السوكروز" العام الماضي وأشركه أمام اليابان في تصفيات مونديال قطر ليصبح أكبر لاعب سنا بتاريخ البلاد يخوض أولى مبارياته الدولية معهم وهو بعمر 35 وكانت أولى مبارياته أساسيا أمام السعودية في شهر مارس 2022.

غاب فورنارولي عن مونديال قطر لكنه الآن في الدوحة في كأس آسيا ويعد أكبر اللاعبين عمرا في تشكيلة غراهام أرنولد إذ شارك في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من البطولة القارية.