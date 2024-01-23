أسطورة ألمانيا يهاجم طريقة تعامل توخيل مع لاعبي بايرن

انتقد لوثار ماتيوس كبير خبراء كرة القدم الألمانية إدارة توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عقب خسارة الفريق المفاجئة صفر - 1 أمام ضيفه فيردر بريمن يوم الأحد، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

ويحتل بايرن، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، المركز الثاني في ترتيب المسابقة حاليا، بفارق 7 نقاط خلف بايرليفركوزن (المتصدر)، الذي مازال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم.

ويمتلك بايرن مباراة مؤجلة بالمسابقة ضد ضيفه يونيون برلين يوم الأربعاء، ربما تمنحه فرصة تقليص الفارق مع ليفركوزن إلى 4 نقاط فقط.

وكتب ماتيوس في عموده بشبكة (سكاي): "ينبغي أن تناقش الأمور بشكل أكثر وضوحا داخليا ولا تتحدث كثيرا علنا، ولكن هذه هي الطريقة التي يضعف بها توخيل لاعبيه الأقوياء، الذين يملكون عقلية رائعة مثل جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا".

وأفصح كيميتش عن شعوره بالانزعاج عقب استبداله في لقاء بايرن وبريمن، الذي شهد تواجد توماس مولر وغوريتسكا على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، قبل أن يتم الدفع بهما في الدقيقة 64.

أضاف ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية بقميص المنتخب الالماني "إذا غاب غوريتسكا - كما حدث أمام بريمن – عن التشكيلة الأساسية لبايرن فإن هيكل الفريق سيختلط".

وتابع "توماس مولر هو في الواقع دائما على رأس التسلسل الهرمي في بايرن، لكن هل يمكنه التأثير على الأمور إذا كان مجرد بديل؟".

ووصف توخيل أداء فريقه بأنه "ضعيف" عقب المباراة، لكن ماتيوس يعتقد أن المدرب يجب أن يتحمل بعض الانتقادات.

وكتب نجم بايرن السابق "عندما يقف المدرب بعد الهزيمة ويلقي اللوم فقط على الفريق، كما فعل توماس توخيل بعد الخسارة صفر - 1 أمام فيردر بريمن، فهذه صفعة على وجه اللاعبين".