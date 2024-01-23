الشركة المروجة لدوري السوبر الأوروبي: نملك موافقات أندية تجعلنا نبدأ البطولة

أكد أنس لغراري أحد مؤسسي شركة A22 الشركة المروجة لبطولة دوري السوبر الأوربي الجدلية أنهم يملكون موافقة 20 ناديا للمشاركة فيها متى ما أعلن موعد إطلاقها الجديد.

وسببت فكرة دوري السوبر الأوروبي التي يتبناها فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بحالة من الانتقادات العالمية عندما أعلن عنها في أبريل 2021 لتقوم الأندية التي أعلنت موافقتها على خوض البطولة بإعلان انسحابها ببيانات رسمية.

ولجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والأوروبي "يويفا" إلى القضاء في محاولة لإصدار عقوبة على شركة A22 لينتهي الموضوع بقرار من محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2023 يقضي بالسماح بإقامة البطولة مضيفة في بيانها: "فيفا" و"يويفا" أساءا استخدام نفوذهما بمنع الأندية من المنافسة في دوري السوبر الأوروبي ورغم ذلك فهذه البطولة ربما لم تتم الموافقة عليها بعد نظرا لأن المحكمة لم تمنحها هذا الحق على وجه الدقة.

وكشف لغراري في لقاء مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية: نملك موافقة عدد أندية كاف يخولنا لإطلاق البطولة، لا أود أن أذكر أسماء الأندية الموافقة كي لا أكشف عن هويتها.

وأضاف المغربي الأصل: تحدثنا لقرابة 50 ناديا منذ الحادي والعشرين ديسمبر الماضي، حوالي 20 منهم كانوا جدا متحفزين للمشروع ونحن نماك موافقات تخولنا لتدشين المسابقة. نحن نعمل بجد بالتحدث إلى عدد من الأندية وروابط المشجعين واللاعبين والأشخاص المرتبطون بكرة القدم بشكل يومي، فطالما أنه شرعي أن نطرح أفكارا بديلة فجميعنا نود أن نعمل معا لتطوير كرة القدم.

وزاد لغراري بأن الأندية التي تعهدت بعدم المشاركة في البطولة علناً قد تشعر بالإغراء مرة أخرى قائلا: الأمر يشبه بالضبط حين تعلن تعيين مدرب للفريق وتقوم بإقالته بعدها بأسابيع قليلة.

واختتم لغراري حديثه بقوله إن مشاهدة البطولة ستكون أرخص ثمنا على المشجعين: لماذا تدفع 40 أو 50 أو 60 أو حتى 120 يورو شهريا كما يحدث في إسبانيا، سيكون بإمكانك مشاهدة كرة القدم مجانا. لن نعرض مباراة واحدة مجانا أو أي عروض أخرى، جميعها ستكون مجانا مثل عدد من الشركات الكبرى المشهورة التي تجني أموالا عديدة وتقدم خدماتها بالمجان