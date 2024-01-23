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توخيل
توخيل مدرب بايرن ميونخ

توخيل يهاجم لاعبي بايرن بتصريح "غريب"

ميونخ - د ب أ
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قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إنه كان من أكبر المنتقدين لنفسه، وذلك بعد تعرضه لانتقادات من المحللين بسبب ما وصفوه بعدم تحمله اللوم عقب الخسارة على ملعبه صفر-1 أمام فيردر بريمن، يوم الأحد.

وبات بايرن بعيدا بفارق سبع نقاط خلف باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني، والذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، لكنه سيكون أمامه فرصة لإعادة الفارق إلى أربع نقاط مجددا حينما يواجه يونيون برلين، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: أنا أول من يلوم نفسه حينما أرى أن ما أريده كمدرب على أرض الملعب لا يتحقق.

وانتقد توخيل افتقاد فريقه لعقلية التنافس والصلابة أمام بريمن، وقال إنه ليس لديه عصا سحرية لتحويل الأمور لمسارها الصحيح.

ولم يستبعد توخيل إجراء تغييرات، مع تواجد ليون غورتيسكا وتوماس مولر كأساسيين.

وأوضح: هل الفريق في الوقت الحالي يمكنه إثبات قدرته على الأداء بشكل أفضل أم أن الوقت حان لإجراء التغييرات؟.

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