ريال مدريد يمدد عقد ميليتاو

وقع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو على عقد جديد لتمديد بقائه مع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2028.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ميليتاو "26 عاما" يتعافى من قطع في الرباط الصليبي الأمامي كان قد أصيب به في المباراة الافتتاحية للموسم يوم 12 أغسطس الماضي.

وانضم ميليتاو لريال مدريد قادما من بورتو في 2019 وشارك في 143 مباراة مع الريال سجل خلالها 11 هدفا.

وخلال الفترة التي تواجد فيها مع الريال، ساعد ميليتاو الريال في الفوز بدوري أبطال أوروبا بالإضافة للفوز بلقبين للدوري.

وذكر النادي في بيان قصير على الموقع الرسمي للنادي: توصل ريال مدريد وإيدير ميليتاو إلى تمديد عقد اللاعب مع النادي حتى يونيو 2028.

بالإضافة للكؤوس التسعة التي توج بها مع ريال مدريد، فاز ميليتاو بلقب كوبا أميركا مع المنتخب البرازيلي في 2019، وحتى الآن شارك في 30 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي.