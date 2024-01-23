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فرحة نجوم غينيا الاستوائية أمام كوت ديفوار

عطلة رسمية في غينيا الاستوائية بعد سحق كوت ديفوار

العربية. نت
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قرر رئيس غينيا الاستوائية، يوم الثلاثاء، إدخال الفرحة على البلاد بأكملها، عبر الإعلان عن عطلة رسمية، بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب أمام كوت ديفوار برباعية نظيفة، ضمن كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية إلى الأدوار الإقصائية عقب سحق المستضيف بنتيجة كبيرة في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين.

وقالت "ماركا" الإسبانية: رصد رئيس غينيا الاستوائية مكافأة فوز تبلغ مليون يورو، مع إضافة 200 ألف، عبارة عن 50 ألفا عن كل هدف سجله المنتخب في مرمى كوت ديفوار.

وأضافت الصحيفة: ولإدخال الفرحة على البلاد بأكملها، تم الإعلان عن عطلة رسمية، يوم الثلاثاء، للانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الإفريقي.

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