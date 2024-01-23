فريق "غشاش".. اتهام خطير من لابورتا ضد ريال مدريد

كثف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، هجومه ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، ووصف مسابقة الدوري الإسباني بالـ "مغشوشة"، بعد الفوز المثير للجدل الذي حققه نادي العاصمة أمام ألميريا.

وأثار فور ريال مدريد على ألميريا 3-2 في ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، الكثير من الجدل بعد الحالات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، يوم الأحد.

وكشف لابورتا أنه قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الاسباني لكرة القدم بسبب الضغوط التي مارسها ريال مدريد ضد الحكام عبر قناته الرسمية، مطالبا اتحاد اللعبة باتخاذ إجراء رسمي.

وأضاف في تصريحات لـ "موندو ديبورتيفو": احترم الحكام، ولكننا نشهد أيضا مواقف تقلقنا كثيرا، وإذا استمر الأمر، فسيكون من الصعب جدا تحقيق أهدافنا، ولا يمكن المنافسة بقرارات مثل تلك التي تم اتخاذها في سانتياغو برنابيو.

وواصل لابورتا في تصريحاته للصحيفة الكاتالونية: هذه المرة كانت الأمور واضحة للغاية، ولهذا السبب رفعنا شكوى رسمية إلى الاتحاد، وأنا قلق بشأن معنويات لاعبي برشلونة، لأنهم يشعرون بالقلق مما حدث في برنابيو.