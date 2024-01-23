فضيحة في كأس إفريقيا.. الأمن يتحرش جنسياً بالمشجعات

أثارت فيديوهات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ردود أفعال واسعة، بعدما أظهرت سوء تعامل رجل أمن الملاعب في كوت ديفوار مع النساء، وأظهرت الصور تفتيش النساء قبل دخول ملاعب كرة القدم بطريقة وصفتها "ماركا" بالتحرش المثير للاشمئزاز.

وقالت الصحيفة الإسبانية: أثار التحرش بالنساء موجة من الانتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي، إنه أمر مخجل ومثير للسخرية ويجب إدانته، والمؤسف أن الذي يعمل على سلامة الملاعب والجماهير، يستغل سلطاته من أجل ملامسة النساء.

وأضافت "ماركا" في أحد الفيديوهات المتداولة، يمكن رؤية أحد أفراد أمن الملاعب، وهو يلمس أجزاء حساسة للنساء اللاتي يحاولن الوصول إلى الملعب، دون أن يتمكن من مقاومة رجل الأمن.