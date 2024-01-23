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من لقاء الكاميرون وغامبيا

كأس إفريقيا.. الكاميرون ترافق السنغال بفوز مثير

أبيدجان - د ب أ
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تأهل المنتخب الكاميروني إلى دور الستة عشر لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار عبر فوزه المثير على نظيره الغامبي 3 - 2، يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وحقق منتخب السنغال العلامة الكاملة بفوزه على نظيره الغيني 2 -صفر.

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة بتسع نقاط يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب غينيا، الذي مازال بوسعه التأهل للدور التالي ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

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