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مشاركة تومياسو الماضية أمام العراق

مدافع اليابان: "نظافة الشباك" أهم أهدافنا أمام إندونيسيا

الدوحة - د ب أ
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أكد تاكاهيرو تومياسو مدافع منتخب اليابان أنه يأمل في المحافظة على نظافة شباك فريقه خلال المواجهة أمام إندونيسيا يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس آسيا في قطر.

وأوضح مدافع المنتخب الياباني: "إندونيسيا لديها كل شيء لتقاتل من أجله، قد يهاجموننا منذ البداية وبالتالي علينا أن نكون حذرين وأن نفرض أسلوبنا منذ البداية، لقد استقبلت شباكنا أهدافاً في مباراتين متتاليتين، لذا أودّ الحفاظ على نظافة شباكنا في مباراة الغد".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن تومياسو قوله "أنا وزملائي من اللاعبين أصحاب الخبرة يجب علينا أن نكون قادة داخل وخارج الملعب، لإبداء النصيحة ودعم زملائنا خاصة العناصر الشابة، وأعتقد أن هذا سيكون إيجابياً للفريق".

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