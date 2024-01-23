"فيديو".. قرار أنشيلوتي يغضب غولر

أظهرت لقطات تلفزيونية، يوم الاثنين، أن الشاب التركي أردا غولر كان غاضبا من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب عدم إشراكه في مباراة ريال مدريد ضد ألميريا، يوم الأحد.

وفاز نادي العاصمة الإسبانية بصعوبة 3-2 على ألميريا في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو.

وذكرت "سبورت" الكاتالونية: كارلو أنشيلوتي ترك غولر يجري عمليات الإحماء طوال الشوط الثاني، وبعد دخول كامافينغا بدلا من توني كروس كآخر تبديلات ريال مدريد، اضطر التركي للعودة إلى مقاعد البدلاء وظهر عليه الغضب عبر إلقاء قميص الإحماء على الأرض، مع حركة كشفت غضبه.

وأضافت الصحيفة: اعتبرت هذه المباراة ضد ألميريا، متذيل ترتيب الدوري الإسباني، فرصة لمنح غولر المزيد من الدقائق، الذي شارك فقط أمام أراندينا في دور الـ 32 بكأس الملك، بعد معاناته من الإصابات عقب انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي.