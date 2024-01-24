إبقاء نظام الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس الرابطة

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ستُبقي رابطة كرة القدم الإنجليزية نظام الذهاب والإياب المعتمد في مباريات نصف نهائي كأس الرابطة في الموسم المقبل، على الرغم من مخاوف تراكم المباريات بسبب توسّع البطولات الأوروبية.
ورغم أن المسابقة تشهد مشاركة فرقٍ من الـ"بريميرليغ"، فإنها تُدار من قبل رابطة كرة القدم التي تنظّم أيضاً دوريات الدرجات الدنيا.
وكانت هناك تكهّنات حول ما إذا كانت الرابطة ستوافق على إقامة مباراةٍ واحدة بدلاً من مباراتين مقابل الحصول على تمويلٍ إضافي من الـ"بريميرليغ".
ونفى تريفور بيرش، الرئيس التنفيذي للرابطة أن يكون قد قُدّم مثل هذا العرض قائلاً "في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق لإجراء أي تغييرات على نظام إقامة مباريات نصف النهائي من ذهابٍ وإياب في كأس الرابطة والذي يستمرّ في توفير فائدة ماليّة كبيرة على أندية الدرجات الدُنيا (المستوى الثاني، الثالث والرابع)".
ويلعب يوم ليفربول يوم الأربعاء مع مضيفه فولهام في مباراة الإياب بعد فوزه 2-1 ذهاباً في أنفيلد.
وبلغ تشيلسي النهائي للمرة العاشرة في تاريخه بفوزه الساحق على ضيفه ميدلزبره من المستوى الثاني 6-1 إياباً يوم الثلاثاء بعد خسارته 0-1 ذهاباً.
-
مدرب تشيلسي باستياء: لسنا حاسمينأعرب ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن استيائه ... رياضة
-
تشيلسي يعبر فولهام بفضل بالمراقتنص تشيلسي فوزا ثمينا من ضيفه فولهام 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية ... رياضة عالمية
-
تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الرابطةأبقى تشيلسي على حظوظه بانقاذ الموسم وخفف الضغط إلى حد ما عن مدربه الأرجنتيني ... رياضة عالمية