بثلاثية.. اليابان تتأهل وصيفة خلف العراق

فازت اليابان 3-1 على إندونيسيا لتختتم دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم ببلوغ دور الستة عشر للبطولة المقامة في قطر يوم الأربعاء.

وتصدر منتخب العراق المجموعة الرابعة وله تسع نقاط‭‭ ‬‬متقدما بثلاث نقاط على اليابان فيما تجمد رصيد إندونيسيا عند ثلاث نقاط لتنتطر موقفها من التأهل بين أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث بعد انتهاء مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.

وسجل أياسي أويدا هدفا في كل شوط ليقود اليابان لفوز كبير على إندونيسيا وضمان بلوغ الدور التالي.

وتقدم أويدا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة قبل أن يسجل من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة في الدقيقة 52.

وسجل جاستن هوبنر لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه ليجعل النتيجة 3-صفر قبل أن يقلص زميله ساندي والش الفارق في الوقت بدل الضائع.