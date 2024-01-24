بسبب "المنشطات".. زيارة مفاجئة إلى تدريبات ريال مدريد

عاد ريال مدريد، يوم الأربعاء، إلى التدريبات بعد مباراته ضد ألميريا والجدل الذي أثاره التحكيم في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-2، يوم الأحد الماضي، وكانت المفاجأة تواجد وفد مكافحة المنشطات في المران.

وقال موقع "ذا أثلتيك": تفاجأ ريال مدريد بزيارة من وفد مكافحة المنشطات التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وخضع اللاعبون لفحص المنشطات، وذلك قبل مباراته المقبلة أمام لايبزيغ في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم 13 فبراير المقبل.

وأضاف التقرير: بعيدا عن هذه الزيارة المفاجئة، عاد الفريق إلى التدريبات بعد يومين من الراحة، استعدادا لمواجهة لاس بالماس ضمن منافسات الدوري الإسباني، خاصة وأن المباراة تشهد غياب النجم الإنجليزي جود بيلنغهام بسبب تراكم البطاقات.