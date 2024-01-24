تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

أبقى تشيلسي على حظوظه بانقاذ الموسم وخفف الضغط إلى حد ما عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك ببلوغه نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب لكن آخرها عام 2015، وذلك بفوزه الساحق على ضيفه ميدلزبره من المستوى الثاني 6-1، الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

وعوض الفريق اللندني خسارته غير المستحقة ذهاباً 0-1 وبلغ النهائي حيث سيتواجه مع الفائز بين ليفربول وفولهام اللذين يتواجهان، الأربعاء، على ملعب الأول بعد فوز "الحمر" ذهاباً بين جماهيرهم 2-1.