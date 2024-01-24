تصرف "مضحك" من منتخب الكاميرون في كأس إفريقيا

شهد انتصار الكاميرون على غامبيا بنتيجة 3-2، يوم الاثنين، لقطة طريفة بعد نهاية المباراة التي تأهل عبرها "الأسود غير المروضة" إلى الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل المنتخب الكاميروني إلى دور الـ 16 بعد فوزه المثير على نظيره الغامبي، ليحتل المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام غينيا، أما غامبيا فقدت فرصة التأهل، فيما احتلت السنغال المركز الأول.

وانتشر فيديو في حسابات التواصل الاجتماعي لهجوم جماهير غامبيا على لاعبي الكاميرون بعد نهاية المباراة، إذ اتجه نجوم الكاميرون صوب المدرجات للاحتفال بالتأهل مع جماهيرهم، قبل أن يكتشفوا بعد ذلك أنهم اتجهوا بالخطأ صوب مدرجات الخصم الذين من بينهم مشجعي كوت ديفوار الذي يواجه شبح الخروج أيضا، والذين رموا علب الماء على لاعبي المنتخب الملقب بـ"الأسود غير المروضة".