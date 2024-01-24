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دورم محتفلا بالبطولة برفقة زملائه

دورم المتوج بمونديال 2014 يعتزل كرة القدم

برلين - فرانس برس
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أعلن إريك دورم المتوّج مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2014، اعتزاله اللعب، حسبما أكّد ناديه كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في بيان يوم الأربعاء.

وقال اللاعب البالغ 31 عاماً في البيان "للأسف، عانيت باستمرارٍ منذ الصيف الماضي من إصاباتٍ طفيفة ومشاكل صحيّة"، مشيراً إلى أنه ينظر إلى مسيرته "بفخر".

وكان دورم ضمن تشكيلة ألمانيا التي فازت بكأس العالم 2014 في البرازيل على حساب الأرجنتين 1-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين، لكنّه بقيَ على مقاعد الاحتياط في جميع المباريات.

وخاض مدافع بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت السابق 7 مباريات دولية مع "دي مانشافت".

وإلى جانب تتويجه باللقب العالمي، فاز بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع فرانكفورت (2021-2022)، كما كأس ألمانيا (2016-2017) والكأس السوبر الألمانية (2013 و2014) مع دورتموند.

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