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حسرة أندريه أيو بعد نهاية المباراة بالتعادل

رسمياً.. غانا تودع كأس إفريقيا

العربية.نت
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تسبب فوز الكاميرون على غامبيا يوم الثلاثاء إلى ضمان وصولها إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا وإقصاء غانا رسميا من البطولة القارية الكبرى.

وفشل منتخب "النجوم السوداء" مجددا في التتويج بالبطولة التي سبق أن حققها 4 مرات كانت الأخيرة في عام 1982.

واستهلت غانا البطولة الحالية بخسارة من الرأس الأخضر قبل التعادل مع مصر وأخيرا التعادل مع موزمبيق في الدقائق الأخيرة.

وبفوز الكاميرون على غامبيا وصل رصيدها إلى 4 نقاط وتعادلت مع غينيا ثالثة المجموعة بالرصيد نفسه التي تأهلت كذلك ليصبح مستحيلا تأهل غانا ضمن أفضل من حققوا نقاطا في المركز الثالث.

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