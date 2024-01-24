كيميتش يبدأ "خطة" الانضمام إلى برشلونة

يخطط جوشوا كيميتش القائد الثالث لبايرن ميونخ إلى الانضمام لبرشلونة عبر الانتقال مجانا بالتزامن مع انتهاء عقده في صيف 2025.

ونشرت "سبورت بيلد" الألمانية، يوم الأربعاء، أن كيميتش ليس مقتنعا بالوضح الحالي داخل أروقة نادي بايرن ميونخ خاصة بعد آخر ما تعرض له من قبل المدرب توماس توخيل، في اللقاء الأخير الذي انتهى لفيردر بريمن 1 - صفر، عندما استبدل ثالث قادة بايرن في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

ويشعر كيميتش، الذي قدم إلى بايرن من شتوتغارت، أن ثمانية أعوام ونصف لم تشفع له في عملاق ألمانيا، وهو ما دعاه إلى اعتبار فكرة برشلونة ضرورة ملحة، ولكن بصعوبة الوضع المالي لبرشلونة فإنه بات ينتظر الأشهر الست الأخيرة من عقده لينضم للفريق الإسباني خاصة أن تشافي هرنانديز، مدرب الأخير، دائما ما أبدى إعجابه بالألماني.