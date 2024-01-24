ليس مبابي.. "حرب" جديدة بين ريال مدريد وباريس

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مضايقة باريس سان جيرمان في صفقات ومواهب الدوري الفرنسي، وتصدر اسم جديد العناوين، ليعلن عن حرب جديدة بين الناديين اللذين يخوضان صراعا منذ سنوات بسبب النجم كيليان مبابي.

في صيف 2022، خطف ريال مدريد الفرنسي تشواميني من باريس سان جيرمان الذي كان يرغب في الحصول على خدماته من موناكو، والآن يرغب النادي الإسباني في مزاحمة باريس سان جيرمان على أحد مواهب الدوري الفرنسي، وهو ليني يورو "18 عاما"، قلب دفاع ليل، والذي يتابعه الفريق الأبيض منذ فترة طويلة سعيا لتعزيز خط دفاعه.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية: يعلم ريال مدريد أن باريس سان جيرمان مهتم باللاعب، وأن ليل رفضا عرضا بالفعل من نادي العاصمة الفرنسية للانتقال إلى فريق المدرب لويس إنريكي في الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف التقرير: يتابع ريال مدريد المدافع بصبر، ويعلم أنه في حرب جديدة مع باريس سان جيرمان الذي لديه بالفعل حرب مفتوحة مع النادي الإسباني منذ فترة طويلة بسبب كيليان مبابي.