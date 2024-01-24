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أونانا في المباراة السابقة أمام السنغال

مشاكله لا تتوقف.. أونانا يدخل في مشادة مع إيتو

العربية.نت
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دخل أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستريونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء في مشادة مع صاميول إيتو أسطورة المنتخب ورئيس الاتحاد المحلي لمرة القدم يوم الثلاثاء.

وغاب أونانا عن مباراة الكاميرون الأولى أمام غينيا بعدما تأخرت رحلته إلى كوت ديفوار ليشارك أمام السنغال ويستقبل 3 أهداف من ثلاث تسديدات على المرمى ما دعا مدرب الفريق ريغوبيرت سونغ إلى وضعه على دكة البدلاء في اللقاء الحاسم أمام غامبيا.

وبحسب "سبورت نيوز أفريكا" فإن أونانا بعد معرفته بأن زميله أوندوا سيلعب أساسيا دخل حارس إنتر ميلان السابق في مشادة مع إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني السابق في اعتراض منه على القرار، قبل أن يهدأ بعدها ويتقبله.

ولم ينعم أونانا بالهدوء منذ انتقاله الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي إذ تسبب بعدد من الأهداف في مرمى فريق "الشياطين الحمر" الذي يعيش هو الآخر موسما متواضعا.

وكانت الكاميرون تأهلت إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بعد فوز بشق الأنفس على غامبيا لتضرب موعدا مع نيجيريا في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

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