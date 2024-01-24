مشروع مبابي.. بيريز يمهد لطرد فينيسيوس من ريال مدريد

كشفت صحيفة "سبورت"، يوم الأربعاء، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد يفكر في التخلص من البرازيلي فينيسيوس جونيور من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الصيف القادم.

وقالت الصحيفة: "يشعر فينيسيوس بأنه لا يمكن المساس به، لكن لديه تاريخ انتهاء صلاحية في سانتياغو برنابيو، حيث أن مستقبله سريع الزوال أكثر بكثير مما يتخيله البرازيلي، لأن بيريز يدير النادي كما يشاء، والخط التحريري لقناة النادي أكبر مثال على ذلك، وعلى الصعيد الرياضي، لا يزال حلمه التعاقد مع كيليان مبابي، رغم فشل محاولاته السابقة".

وأضاف التقرير: "قرر بيريز هذه المرة أنه سيضحي بفينيسيوس، بحكم أنه يلعب في ذات مركز مبابي، كما أن رئيس النادي الأبيض يرى أن الدولي الفرنسي هو الرقم واحد في العالم، وعندما يأتي اليوم الذي سينضم فيه مبابي إلى ريال مدريد، سيتم طرد فينيسيوس من النادي، من أجل المساعدة في تمويل صفقة بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا".