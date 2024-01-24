"فضيحة" غينيا الاستوائية تطيح بمدرب كوت ديفوار

أقال اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، يوم الأربعاء، مدرب المنتخب الأوّل الفرنسي جان لوي غاسيه من منصبه، خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها البلاد حتى 11 فبراير المقبل، بسبب سوء النتائج.

وقال الاتحاد في بيان: أنهي عقدا المدرب جان لوي غاسيه ومساعده غيزلان برانتان بسبب سوء النتائج. أوضح أن أحد مساعديه إيميرس فاييه سيشغل المنصب موقتاً.

ومُنيت كوت ديفوار بخسارة مذلة أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في ثالث وآخر مبارياتها ضمن دور المجموعات، الإثنين.

ويحتاج البلد المضيف إلى جرعة من الحظ من باقي المنتخبات، ليكون ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

يملك حامل اللقب مرتين في 1992 و2015، ثلاث نقاط من فوز افتتاحي على غينيا ببيساو 2-0، ثم خسارة مع نيجيريا 0-1، قبل الهزيمة المذلة أمام غينيا الاستوائية وهي الأقسى بتاريخه على أرضه.

واخفقت كوت ديفوار في التأهل إلى الدور الثاني مرّة واحدة في آخر تسع مشاركات، وذلك في العام 2017.

وأشرف لاعب الوسط السابق غاسيه (70 عاماً) على منتخب "الفيلة" منذ مايو 2022 بعد تدريب سانت اتيان وبوردو الفرنسيين.

قال بعد المباراة الاخيرة أنه سيلتقي رئيس الاتحاد ياسين إدريس ديالو لمناقشة مستقبله "عندما يكون السيناريو مماثلاً، على حافة الكابوس، لا يمكن قول أو فعل أي شيء".