"مدام بانغ" تحمل آمال تايلاند أمام السعودية

خطفت المليارديرة نوالفان لامسام الملقبة بـ "مدام بانغ"، الأضواء في بعثة المنتخب التايلاندي بعد وصولها إلى الدوحة للمشاركة في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، باعتبارها أحد أشهر النساء العاملات في كرة قدم الرجال.

وتشغل البالغة من العمر "57 عاما" منصب مدير المنتخب، وهي سيدة أعمال وسياسية ومن مشاهير البلاد التي تقع في جنوب شرق آسيا، باعتبارها من أحد أغنى العائلات في تايلاند، وهي عائلة لامسام الشهيرة، وباتت اسما مألوفا بعد دخولها عالم الساحرة المستديرة.

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية عليها لقب "مدام بانغ"، بعد نجاحها في إدارة كرة قدم السيدات.

وكانت مديرة لمنتخب السيدات التايلاندي الذي صنع التاريخ بظهوره مرتين متتاليتين في كأس العالم للسيدات عامي 2015 و 2019، بعدما أحدثت حراكا واسعا في الكرة النسائية عقب توليها المسؤولية عام 2008.

وتعمل نوالفان في مجال كرة القدم منذ حوالي 16 عاما، وبفضل إنجازاتها مع منتخب السيدات أصبحت مهتمة بإدارة فرق الرجال، وتولت رئاسة فريق بورت لكرة القدم وقادته فورا إلى تحقيق أحد الألقاب المحلية في 2019، ليتم تعيينها مديرا للمنتخب الأول للرجال في 2021، وكذلك المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما للشبان.

وتعهدت بأن تعود ثقة الجماهير إلى كرة القدم التايلاندية، وقال رئيس اتحاد اللعبة حينها: إن تعيينها جاء بهدف استعادة كرامة كرة القدم التايلاندية، لدينا ثقة كاملة في قدراتها، من الواضح أنها تحب كرة القدم، وهي محبوبة جدا أيضا.

وجاءت هذه الخطوة بعد خروج "أفيال الحرب" من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتم تفويض نوالفان لاختيار مدرب المنتخب الوطني، وحققت بعدها نجاحا فوريا، حيث فازت تايلاند بلقب "كأس آسيان" عامي 2021 و2022.

وبعد أن استعادت تايلاند مكانتها كأفضل منتخب في منطقة "آسيان"، أصبح هدف نوالفان التالي هو محاولة جعل الفريق قادرا على المنافسة على المستويين الآسيوي والعالمي.

وقال سوميوت بوبونموانغ، رئيس الاتحاد التايلاندي: ربما تساعدنا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وذكرت التقارير التايلاندية، أن "مدام بانغ" قد تحقق هذا الإنجاز حال تولت رئاسة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم بدلا من سوميوت.

وأضافت التقارير التايلاندية: بصرف النظر عن حياتها الثرية وشغفها بكرة القدم، فإن "مدام بانغ" تعرف بكرمها وتشتهر بمودتها، وتشتهر أيضا بتقديم المكافآت بعدما رصدت 60 ألف دولار مكافأة فوز لمنتخب السيدات حال التأهل إلى مونديال 2023، وعندما فاز فريق بورت بأول لقب محلي تحت رئاستها منحت اللاعبين والموظفين ساعات رولكس وحقائب باهظة الثمن وأجهزة "إي فون 13"، كما وعدت لاعبي المنتخب الأول بمكافأة تبلغ 28 ألف دولار أميركي مقابل كل فوز في تصفيات كأس العالم 2026. يذكر أنها من أغنى العائلات في البلاد، التي تعرف بتأسيس رابع أكبر بنك في تايلاند.





وعلى الرغم من كونها داعمة لكرة القدم، قالت نوالفان لصحيفة "بانكوك بوست" في عام 2014، إنها تفضل المشي على الجهاز لمدة 30 دقيقة كل يوم بدلا من ممارسة الرياضة، وأضافت: أنا لا أمارس الرياضة كثيرا، وبالتأكيد لا أمارس كرة القدم.

وقالت في ذات المقابلة أيضا أن الامتناع عن الكحول وشرب الكثير من الماء هما السران الرئيسيان لمظهرها الشبابي.

وتضيف الصحافة المحلية: كجزء من الطبقة العليا في تايلاند، لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن لديها العديد من الأصدقاء المؤثرين والاتصالات ذات الوزن الثقيل، في عام 2018 تم تصويرها مع الأمير هاري في مباراة "بولو" خيرية في لندن.

وفي النسخة الحالية لكأس آسيا، ضمن منتخب تايلاند "4 نقاط" تأهله إلى الدور الثاني، ويخوض مواجهة صعبة أمام السعودية، يوم الخميس، التي تتطلع إلى الحصول على النقطة التاسعة وضمان العلامة الكاملة، في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة.

وقالت "مدام بانغ"، يوم الأربعاء، قبل مباراة السعودية في حديثها للاعبين والطاقم الفني والإداري: يجب أن ينسب الفضل في التأهل إلى المدرب واللاعبين الذين جعلوا الشعب التايلاندي سعيدا، وتأهلنا بجدارة دون الاعتماد على أحد، وذلك بسبب العمل الذي قام به الجميع في أول مباراتين.