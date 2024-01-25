القضاء يستدعي نيغريرا بشأن "فضيحة" برشلونة

طلب القضاء الإسباني، يوم الخميس، استدعاء خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، وذلك للتحقيق معه بشأن المدفوعات التي تلقاها من نادي برشلونة.

وكان مكتب المدعي العام أدان النادي الكاتالوني واتهمه بالفساد، والحصول على مساعدات من الحكام.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن القاضي طلب استدعاء نيغريرا بعد أن كشف الأطباء الذين فحصوه أنه على الرغم من معاناته من بعض ضعف الذاكرة، فإنه يحتفظ بالقدرات العقلية للمحاكمة.

وسيحقق القاضي مع الحكم السابق بشأن المدفوعات التي تلقاها من برشلونة والبالغة 7.3 مليون يورو بين عامي 2001 و2018، وسيدلي صاحب الـ "78 عاما" بشهادته أمام المحكمة، بعدما تم التأكد من حالته العقلية عقب إجراء فحص طبي له في معهد الطب الشرعي بكاتالونيا، بطلب من القاضي.

وتم إجراء الفحص الطبي بعدما زعم محامي نيغريرا أن الحكم السابق يعاني من تدهور إدراكي يجعله غير قادر على التعامل مع المحكمة.