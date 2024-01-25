انتخاب أندريه شيفتشينكو رئيساً للاتحاد الأوكراني لكرة القدم

انتخب أندريه شيفتشينكو، قائد منتخب أوكرانيا وهدافه التاريخي ومديره الفني السابق، رئيسا جديدا للاتحاد الأوكراني لكرة القدم.

تم التصويت بالإجماع لانتخاب شيفتشينكو، الذي ترشح بمفرده في الانتخابات، خلال المؤتمر الـ26 لاتحاد الكرة في العاصمة كييف يوم الخميس، حيث نال تأييد جميع زملائه المندوبين البالغ عددهم 93 فردا.

وتولى شيفتشينكو، 47 عاما، الذي سبق له أن عمل مديرا فنيا لمنتخب أوكرانيا أيضا، رئاسة الاتحاد خلفا لأندريه بافيلكو، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي كان يتولى هذا المنصب منذ عام 2015.

وقال شيفتشينكو الذي ستستمر ولايته خمس سنوات، عبر حسابه الخاص بمنصة إكس سابقا أولًا: اليوم، أبدأ دوري الجديد كرئيس للاتحاد الأوكراني لكرة القدم.

وأضاف شيفتشينكو في تغريدته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "تنتظرنا مهمة كبيرة ومسؤولة، وهي تطوير كرة القدم الأوكرانية".

وأضاف شيفتشينكو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم: "يجب أن تحظى كرة القدم الأوكرانية بشعبية ويمكن الوصول إليها، وينبغي أن تكون المنتخبات الوطنية مصدر فخر لكل أوكراني".

وأكد "يجب أن تكون الأندية قوية وفعالة. نخطط لتطبيق أفضل الممارسات العالمية من أجل التطوير السريع لكرة القدم الأوكرانية. هناك الكثير من العمل ينتظرنا".

يعد مهاجم ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي ودينامو كييف الأوكراني السابق الهداف التاريخي لمنتخب أوكرانيا، حيث أحرز 48 هدفا في 111 مباراة قبل أن يعتزل اللعب عام 2012 ويدخل عالم السياسة .

وسبق لشيفتشينكو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية كأفضل لاعب في العالم، أن عمل مديرا فنيا لمنتخب أوكرانيا ما بين عامي 2016 و2021، حيث قاده لبلوغ دور الثمانية في نهائيات كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020)، الذي شهد خسارة الفريق أمام إنجلترا.