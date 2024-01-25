إيقاف مدرب يونيون برلين لاعتدائه على ساني

أوقفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، مدرّب يونيون برلين الكرواتي نيناد بييلتسا ثلاث مباريات، بعد دفعه جناح بايرن ميونيخ لوروا ساني، خلال مواجهة الفريقين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة، الأربعاء.

وقام بييلتسا بدفع ساني مرتين خلال اللقاء الذي فاز به بايرن 1-0 في ميونيخ، بعدما كان الدولي الألماني يسعى لأخذ الكرة منه لتنفيذ رمية تماس.

وتلقى مدرب يونيون بطاقة حمراء مباشرة ليطرد من اللقاء.

ومن جهتها، قامت محكمة الاتحاد الألماني "دي أف بي" الخميس بفرض عقوبة ايقاف لثلاث مباريات بحق المدرب الكرواتي إضافة الى تغريمه مبلغ 25 ألف يورو بسبب تصرفه غير الرياضي.

وأصدر يونيون بيانا ابدى فيه تأييده للعقوبة، مشيرا إلى عدم نيته استئناف القرار.

وبعد المباراة، صرّح بييلتسا بأنّ ساني "اقترب منه واستفزه" لكنه اعترف بأنّ "تصرفه لا يجب التسامح معه. وأتفهم البطاقة الحمراء".

وبعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل الى دوري أبطال أوروبا، يقبع يونيون في المركز الخامس عشر هذا الموسم بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ويستهل بييلتسا عقوبته بالغياب عن المباراة على أرضه أمام دارمشتات الاحد في الدوري، ومن ثمّ عن المباراتين ثمّ عن المباراتين خارج الديار أمام لايبزيغ وماينتز.