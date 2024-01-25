بايرن يقلص الفارق مع ليفركوزن المتصدر

استعاد بايرن ميونخ إتزانه سريعا وفاز على ضيفه يونيون برلين 1 - صفر يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة عن المرحلة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وكان من المقرر أن تقام المباراة في الثاني من ديسمبر من العام الماضي لكنها تأجلت حتى هذا الموعد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني سجل المدافع البرتغالي رافاييل غيريرو هدف الحسم للنادي البافاري، وهو الهدف الثاني له في الموسم الحالي من البوندسليغا عقب انتقاله لبايرن قادما من بوروسيا دورتموند.

وشهدت المباراة طرد الكرواتي نيناد بيليكا مدرب يونيون برلين في الدقيقة 75.

ونجح بايرن ميونخ في استعادة إتزانه بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام ضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد.

وقلص بايرن ميونخ الفائز بلقب البوندسليغا في المواسم الـ11 الماضية، الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى أربع نقاط بعدما رفع رصيده في المركز الثاني إلى 44 نقطة، وتوقف رصيد يونيون برلين عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل بايرن ميونخ فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين، وسيلتقي في المباراة المقبلة مع مضيفه أوغسبورغ يوم السبت المقبل فيما سيلتقي باير ليفركوزن مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في اليوم ذاته.