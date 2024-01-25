بلباو يقصي برشلونة من كأس الملك برباعية

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أقصى أتلتيك بلباو فريق برشلونة من كأس الملك، بعدما فاز عليه برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الخميس، ضمن دور الـ 8، على ملعب سان ماميس.
وتقدم بلباو عبر جوركا غوروزيتا قبل أن يدرك ليفاندوفيسكي التعادل لبرشلونة ويضيف لامين يامال الهدف الثاني للنادي الكاتالوني، وفي بداية الشوط الثاني أدرك بلباو التعادل عبر أوهيان سانسيت، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي أحرز فيها بلباو هدفين عن طريق الشقيقين نيكو وإينياكي ويليامز.
ليتأهل بلباو إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
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