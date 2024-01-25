تشافي.. "أسوأ" مدرب إسباني في تاريخ برشلونة

بات تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني وأسطورته لاعباً، أكثر إسباني تعرض مع فريقه لهزائم في تاريخ عملاق كتالونيا معادلاً بذلك جوان جوزيه نوغيز.

ومني تشافي مع برشلونة بخسارته الـ25 بعد الهزيمة من أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك، وهو الرقم الأكبر لمدرب إسباني للنادي الكتالوني.

وتعاقد برشلونة مع تشافي هرنانديز في نوفمبر 2021 أملاً في إعادة إحياء حقبة بيب غوارديولا الأسطورية إلا أن المدرب الذي كان قائد الفريق وأحد أعمدته بين 1998 و2015، لم ينعم بالراحة في فترته القصيرة رغم فوزه ببطولتي الدوري 2022-2023 كأس السوبر الإسباني 2023.

وفي عامه الأول مع برشلونة أقصي الفريق من مجموعات دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي ليخوض "الدوري الأوروبي" ويهزم نابولي الإيطالي وغلطة سراي التركي تباعاً قبل أن يودع من ربع النهائي أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، كما أنهى الدوري في المركز الثاني.

وفي الموسم الماضي، الذي يعد الأنجح لتشافي برشلونة بعدما توج فيه ببطولتي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ومع ذلك ودع الفريق الكتالوني مجددا دور مجموعات دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي ليودع من المباراة الفاصلة المؤهلة إلى دور "خروج المغلوب" بعدما خسر من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشرف المدرب الآخر لبرشلونة الذي تعرض لـ25 هزيمة جوان جوزيه نوغيز، على الفريق الكتالوني من يناير 1942 إلى يونيو 1944 وتوج معه ببطولة كأس إسبانيا بينما أنهى موسم 1941-1942 في المركز الثاني عشر المؤهل لمباراة لتحديد البقاء فيما حل ثالثا في الموسم اللاحق بينما كان مركزه السادس في موسمه الأخير مع الفريق.