سون: التعادل مع ماليزيا مفيد لكرة القدم الآسيوية

حث سون هيونغ مين قائد كوريا الجنوبية وسائل الإعلام والجماهير على تجنب توجيه الانتقادات لزملائه دون داع بعد بلوغ دور الستة عشر لكأس آسيا لكرة القدم، يوم الخميس، بعدما حلت بطلة القارة مرتين في المركز الثاني في مجموعتها.



وكانت كوريا الجنوبية من بين الفرق المرشحة للقب قبل البطولة لكنها لم تكن في أفضل حالاتها في قطر واهتزت شباكها في جميع مبارياتها في دور المجموعات الذي اختتمته بالتعادل 3-3 مع ماليزيا.



وقال المهاجم سون إن بعض التعليقات التي تلقاها فريقه خلال الأيام القليلة الماضية لا تستحق التكرار.



وأبلغ الصحفيين عن الانتقادات التي تلقاها المنتخب: أود أن أطلب معروفا. لحماية اللاعبين خلال البطولة ولمساعدة الفريق فقط. إنه أمر محزن حقا. إنه أمر مؤلم حقا في غرفة خلع الملابس. يتعرض بعض اللاعبين للانتقاد أو يتلقون تعليقات تتخطى الحدود قليلا أحيانا. إنه أمر مؤلم حقا لي كزميل في الفريق. من المؤلم حقا رؤية هؤلاء اللاعبين يتألمون ويتلقون هذه الانتقادات أيضا. نعمل بجد على أرض الملعب. نحاول تقديم كل شيء للجماهير وللبلد. أرجو حماية اللاعبين وزملائي والفريق. قبل كونهم لاعبين، هم أشخاص لديهم عائلات في الوطن وأطفال.



وأنهت كوريا الجنوبية المجموعة الخامسة متأخرة بفارق نقطة واحدة عن البحرين. وقال سون إن ذلك كان بمثابة جرس إنذار لفريق المدرب يورغن كلينسمان الذي يسعى لإنهاء انتظار دام 64 عاما للحصول على لقبه الثالث.



وقال سون: لا يوجد فرق مرشحة عند بداية البطولة لأنه سيكون هناك دائما فرق مستضعفة تنال منك. بالنسبة لكرة القدم الآسيوية، من الجيد حقا أن تصبح هذه المنافسة أكثر صعوبة. الجميع مهتمون أكثر بهذه المسابقة الآن وهي علامة جيدة للغاية. لقد كانت نتيجة صعبة، لكن الفضل كبير في ذلك للمنتخب الماليزي، لقد نافسوا حتى النهاية وأنا سعيد للغاية بكرة القدم الآسيوية.

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