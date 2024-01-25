غوارديولا يكشف وضع هالاند.. ويهاجم تشيفرين

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الخميس، إن المهاجم إرلينغ هالاند سيغيب عن مواجهة توتنهام هوتسبير في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لكنه يقترب من العودة للمباريات.

وغاب هالاند عن مباريات سيتي التسع الأخيرة في كل المسابقات لإصابة في القدم وينتظر غوارديولا حتى اكتمال جاهزية المهاجم النرويجي بشكل كامل.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: إنه على وشك العودة. لا يزال غير جاهز لمباراة، الجمعة، لكنه يقترب. خلال المعسكر التدريبي كان جيدا وخاض بعض الحصص التدريبية وتدرب في اليومين الأخيرين هنا لكنه ليس جاهزا وسننتظر لمدة أطول قليلا.

وذكر المدرب أن المدافع مانويل أكانجي سيغيب عن مباراة الجمعة على ملعب توتنهام بينما سيكون المدافع جون ستونز والحارس إيدرسون ضمن الاختيارات.

وأكد غوارديولا التقارير التي ذكرت أن لاعب الوسط كالفن فيليبس سافر إلى لندن للخضوع للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة.

وقال المدرب: الأمر لم يتم بعد لكنه سافر، الأربعاء، للخضوع للكشف الطبي لكن على الأرجح سيكون (الانتقال) لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة وآمل أن يستطيع لعب عدد من الدقائق يستحقه ولم أتمكن من تقديمه له. إذا دفعت به خلال 10-15 مباراة متتالية سيلعب جيدا لكنني لم أفعل معه ذلك. لدي لاعبين في التشكيلة وقررت أننا نبحث عن حلول مختلفة. لا أستطيع القول سوى أنني ممتن لتصرفاته خارج الملعب وآمل أن يتمكن من الحصول على دقائق وسنرى ما سيحدث الموسم المقبل.

ورد غوارديولا على تعليقات ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الذي قال إن منع سيتي من المسابقات الأوروبية عام 2020 كان صحيحا بسبب خرق اللوائح المالية وهو القرار الذي ألغته محكمة التحكيم الرياضي.

وينفي سيتي ارتكاب مخالفات بعدما وجهت له رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 115 تهمة لاختراق اللوائح المالية.

وقال غوارديولا: باعتباره محاميا ورئيسا للاتحاد الأوروبي عليه الانتظار وبعد ذلك يفعل ما يريد. عليه أن ينتظر. لديه عدة أعمال للقيام بها في اليويفا. المحامون يجب عليهم احترام الإجراءات. هو يعلم أن لنا حق الدفاع عن أنفسنا.