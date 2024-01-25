كلينسمان يرد على "اتهامات" مباراة ماليزيا

أكد الألماني يورغن كلينسمان، مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، أنه لن يقبل بغير لقب بطولة كأس آسيا قطر 2023، معربا عن سعادته بالتأهل للدور الثاني عقب التعادل 3 ـ 3 مع منتخب ماليزيا.

وأنهى منتخب كوريا الجنوبية مشواره في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، المقامة حاليا بقطر، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب البحرين (المتصدر).

وضرب المنتخب الكوري الجنوبي موعدا ناريا مع نظيره السعودي يوم الثلاثاء القادم في دور الـ16 للبطولة، حيث يلتقي الفائز منهما في دور الثمانية مع الفائز من لقاء أستراليا وإندونيسيا.

وأشار كلينسمان، في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع ماليزيا، إلى أن منتخب كوريا الجنوبية تنتظره مهمة صعبة للغاية في الدور المقبل، معربا عن تطلعه للظهور المثالي وتحقيق الهدف في هذه البطولة.

وأوضح المدرب الألماني أن المنتخب الماليزي كشف له عيوبا لم يرها من قبل، لكنه يثق في جميع اللاعبين في تجاوز أخطاء المباراة وتصحيح المسار قبل مواجهة دور الـ16.

وأبدى كلينسمان رضاه عن المستوى الذي ظهر به جميع اللاعبين في المباراة، حيث قال: سنسعى لتحقيق نتائج جيدة في المرحلة التالية من المنافسة من خلال الدخول في استراتيجية لعب جديدة لمواصلة تحقيق الانتصارات".

وعن تجنبه اللعب أمام المنتخب الياباني من خلال مباراة ماليزيا، أوضح كلينسمان أن المنتخب الكوري الجنوبي مكتمل الصفوف، ولم يتعمد عدم مواجهة اليابان، واصفا ذلك باستنتاجات دائما ما تحدث في البطولات، وأنه يثق جيدا في قدرات المنتخب بتقسيم مراحل الوصول إلى ما يريد مرحلة بمرحلة، لكنه لا يمكن الاستهانة بحجم المنتخبات التي ستواجههم، ويدركون جيدا أهمية البطولة بالنسبة لجميع المنتخبات المشاركة.