ليفربول يضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بتعادله مع مضيفه فولهام 1-1، يوم الأربعاء، في المربع الذهبي.

وتقدم المهاجم الكولومبي لويس دياز بهدف لليفربول في الدقيقة 11 ثم أدرك المدافع الفرنسي عيسى ديوب التعادل لفولهام في الدقيقة 77.

وتفوق ليفربول بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي بعد فوزه ذهابا 2-1.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية يوم 25 فبراير المقبل ، مع تشيلسي الذي تغلب على ميدلسبره 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.