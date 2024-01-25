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من لقاء ليفربول وفولهام

ليفربول يضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

ليفربول - د ب أ
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تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بتعادله مع مضيفه فولهام 1-1، يوم الأربعاء، في المربع الذهبي.

وتقدم المهاجم الكولومبي لويس دياز بهدف لليفربول في الدقيقة 11 ثم أدرك المدافع الفرنسي عيسى ديوب التعادل لفولهام في الدقيقة 77.

وتفوق ليفربول بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي بعد فوزه ذهابا 2-1.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية يوم 25 فبراير المقبل ، مع تشيلسي الذي تغلب على ميدلسبره 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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