ليفربول يضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

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تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بتعادله مع مضيفه فولهام 1-1، يوم الأربعاء، في المربع الذهبي.
وتقدم المهاجم الكولومبي لويس دياز بهدف لليفربول في الدقيقة 11 ثم أدرك المدافع الفرنسي عيسى ديوب التعادل لفولهام في الدقيقة 77.
وتفوق ليفربول بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي بعد فوزه ذهابا 2-1.
وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية يوم 25 فبراير المقبل ، مع تشيلسي الذي تغلب على ميدلسبره 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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