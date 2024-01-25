مايوركا يهزم جيرونا بثلاثية ويصعد لنصف النهائي الأول منذ 2009

خرج جيرونا، مفاجأة الموسم، من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 2-3 يوم الأربعاء.

سجّل اهداف مايوركا كل من الكندي كايل لارين (21) وأبدون براتس (28 و35 من ركلة جزاء) قبل أن يقلّص النادي الكاتالوني النتيجة من خلال الأوروغوياني كريستيان ستيواني (68 من ركلة جزاء) والبرازيلي سافيو (90+6).

ولا شك أنّ الخسارة جاءت مفاجِئة نظراً إلى تألق جيرونا هذا الموسم حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 21 مرحلة، متفوقاً بنقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يملك مباراة أقل، بخلاف مايوركا الذي يحتل المركز الخامس عشر من بينها ثلاثة انتصارات فقط.

وشهدت المباراة طرد مدافع مايوركا أنتونيو رايو (67) بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، علمًا أنّه تسبب بركلة الجزاء التي سجّل منها جيرونا هدفه الأول.

وسبق لمايوركا أن احرز لقب الكأس المحلية عام 2003 كما وبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأخيرة عام 2009.

وكان ريال سوسييداد أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على سلتا فيغو الثلاثاء 2-1.

ويستكمل الدور ربع النهائي يوم الأربعاء حيث يلتقي أتلتيك بلباو مع برشلونة، على أن يختتم يوم الخميس بلقاء أتلتيكو مدريد مع إشبيلية.