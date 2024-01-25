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الرصاصة بعد اختراقها الحافلة

محاكمة شرطي أطلق النار على حافلة جماهير مونشنغلادباخ

برلين - د ب أ
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أعلن مكتب المدعي العام في أوغسبورغ يوم الخميس أن شرطيا ألمانيا أطلق النار من سلاحه وهو في الخدمة على هامش مباراة أوغسبورغ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني لكرة القدم في أغسطس الماضي، يواجه اتهامات جنائية.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن الشرطي الذي كان في الخدمة خلال المباراة متهم بارتكاب أذى جسدي خطير وإتلاف الممتلكات بسبب الرصاصة التي أطلقها.

وأصيب العديد من رجال الشرطة الآخرين الذين كانوا في سيارة للشرطة مع مطلق النار، بصدمة بينما أصيب شرطي بشظية زجاج عندما اخترقت الرصاصة الزجاج الأمامي للسيارة كما أصابت الرصاصة أيضا حافلة جماهير مونشنغلادباخ دون أن تؤدي إلى إصابات بين الركاب .

وقال مكتب المدعي العام إن الشرطي أطلق الرصاصة بدون سبب مفهوم.

وتقرر إيقاف الشرطي عن العمل بعد الحادث واستبعدته الشرطة البافارية من قوات تأمين مباريات كرة القدم.

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