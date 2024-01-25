نجم غانا.. قطع 6 آلاف كلم ليبكي برشلونة

قطع الغاني إينياكي ويليامز أكثر من 6 آلاف كيلومتر بعد إقصاء منتخب بلاده من كأس إفريقيا ليخوض ربع نهائي كأس إسبانيا مع فريقه أتلتيك بلباو ويقصي برشلونة من دوري ربع النهائي.

وكان ويليامز، المنضم حديثا إلى منتخب غانا، استدعي ضمن قائمة "النجوم السوداء" لكأس إفريقيا إلا أن تحقيق نقطتين من أصل 6 وسيناريو صعود منتخب مصر الإعجازي، عندما سجل موزمبيق ثنائية في 3 دقائق، كلاهما حال دون تأهل بطل البطولة القارية مرتين ليعود ويليامز الذي أقصي مساء يوم الاثنين ليطير بعدها اليوم التالي ويحط في بلباو الإسبانية حيث تنتظره مواجهة برشلونة مساء يوم الأربعاء.

ولعب ويليامز هو وشقيقه لاعب منتخب إسبانيا، نيكو، دورا هاما في فوز أتلتيك بلباو على برشلونة، إذ تقدم بلباو بهدف مبكر عن طريق غوركا غوروزيتا قبل أن يتقدم برشلونة سريعا بهدفي روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال وينتهي الشوط الأول بفوز كتالوني.

ومع انطلاق الشوط الثاني عدل أويهان سانسيت النتيجة بصناعة من نيكو ويليامز قبل أن تشهد الدقيقة 59 دخول شقيقه الغاني من على دكة البدلاء، وبعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، سجل إينياكي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الإضافي الأول ليكون التقدم الثاني للباسكيين على الكتالونيين في المباراة ليضيف نيكو الهدف الرابع والأخير في آخر ثواني اللقاء.

ومع فرحة الباسكيين بالتأهل إلى دور نصف النهائي نشر حساب الفريق الرسمي على موقع "إكس" مقطعا لإينياكي وهو يقول بفرحة عارمة: عودتي كانت لهدف.