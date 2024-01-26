ألونسو لا يفكر في تدريب ليفربول

قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إنه لا يفكر بشأن إمكانية توليه تدريب فريق ليفربول الإنجليزي، مشددا على أنه في المكان الصحيح في ألمانيا.

ويعد لاعب فريق ليفربول السابق واحدا من المرشحين الأوائل لخلافة يورغن كلوب في تدريب ليفربول، بعدما أعلن المدرب الألماني مفاجأة من العيار الثقيل، يوم الجمعة، بأنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ ألونسو، الذي حقق نجاحات كبيرة مع ليفربول كلاعب وقال من قبل "عندما تنضم لليفربول مرة، تصبح عاشقا له"، في اكتساب سمعة جيدة كواحد من المدربين الكبار في أوروبا، بعدما قاد فريقه لاعتلاء صدارة الدوري الألماني بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه.

ولكن المدرب الإسباني لايفكر في مستقبله، وسط تكهنات فورية ربطته بتولي تدريب ليفربول.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه مع بوروسيا مونشنغلادباخ : التكهنات أمر طبيعي. تركيزي منصب على ليفركوزن. في البداية، إنها مفاجأة كبيرة. أكن احتراما كبيرا ليورغن، وتقديرا كبيرا لما حققه والطريقة التي تحقق بها.

وتابع :نحن في رحلة شرسة وجميلة هنا في ليفركوزن، وأحاول أن أعطي أفضل ما عندي لمساعدة اللاعبين ليكونوا جاهزين لما سيأتي لاحقا، وهذا هو هدفي.

وأوضح :لأعرف ما الذي سيأتي لاحقا. أنا في هذه اللحظة لا أفكر في الخطوة المقبلة. أنا أفكر فيما أنا فيه حاليا. وأعتقد أنني في مكان رائع واستمتع بهذا.

وأكد :إنه المكان الصحيح وهذا كل ما يمكنني قوله. لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، لا أهتم كثيرا، لأكون صريحا.

ولعب ألونسو أكثر من 200 مباراة مع ليفربول في الفترة ما بين 2004 وحتى 2009، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي قبل الانضمام لصفوف ريال مدريد.