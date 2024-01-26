أنشيلوتي يعلق على أخبار عودة بنزيمة

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علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الأنباء التي ذكرت أنه طلب عودة المهاجم السابق كريم بنزيمة إلى الفريق، ووصفها بالأخبار الـ"كاذبة".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن مدرب نادي العاصمة الإسبانية طالب بعودة المهاجم الحالي لاتحاد جدة، الذي انتقل من ريال مدريد إلى النادي السعودي الصيف الماضي.
ورد أنشيلوتي على الأخبار، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، يوم الجمعة، قبل مباراة فريقه أمام لاس بالماس، عندما سئل إذ طلب من الإدارة إعادة بنزيمة: إنها كذبة. وأضاف: لم نتحدث عن ذلك.
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