ابتكارات كلوب مع "الريدز".. "ظاهرة" أرنولد و"ثلاثيات" صلاح

حول الألماني يورغن كلوب شكل كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز إذ جعل ظهيره الأيمن أحد أفضل صناع اللعب في المسابقة وصولا إلى "ثلاثيات" النجم المصري محمد صلاح قبل أن يختتمها بهدف حاسم لحارسه البرازيلي أليسون بيكر.

وأعلن كلوب يوم الجمعة رحيله عن نادي ليفربول الذي تولى تدريبه صيف 2015 محققا برفقته 7 بطولات حتى الآن.

وتعد إحدى أهم ابتكارات كلوب في الدوري الإنجليزي هي تحويل ظهير أيمن إلى أحد أخطر صانعي الكرات الحاسمة في العالم بعد أن قام بتصعيد ترينت ألكساندر-أرنولد إلى الفريق الأول في موسم 2016 – 2017.

أرنولد أنهى موسمه الأول بثلاث مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية وسبع في الدوري حينها أنهى الموسم بصناعة وحيدة جاءت في الكأس.

في الموسم اللاحق لم يقدم أرنولد سوى تمريرتين حاسمتين إلا أنه ترك بصمة بتسجيل هدف في مرمى هوفنهايم الألماني في مباراة تحديد المتأهل إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا من ركلة حرة مباشرة.

بدأت أرقام أرنولد بالصعود نسبيا من موسم 2018 – 2019 عندما صنع 12 هدفا في الدوري و4 في دوري الأبطال وواحد في كأس العالم للأندية، ليبدأ الاعتماد عليه كنقطة بداية غالبية هجمات ليفربول مع كراته العرضية المقوسة.

تفوق أرنولد على رقمه السابق في الدوري الإنجليزي بعدما صنع 13 في موسم 2019 – 2020 في دوري الأبطال ومونديال الأندية، لينهي الموسم اللاحق في جميع البطولات بتسع صناعات ويعود إلى توهجه مرة أخرى في موسم 2021 – 2022 بصناعة 12 في الدوري و4 في الأبطال و2 في كأس الرابطة وواحد في الاتحاد الإنجليزي.

وفي الموسم الماضي أنهى أرنولد الدوري بتسع صناعات دورية وواحد في كأس الاتحاد، بينما حتى اللحظة ورغم تغيير مركزه إلى وسط الملعب صنع أرنولد في الموسم الحالي ما عدده 9 صناعات، 3 منها في الدوري، قبل أن يصاب بتمزق صغير في الرباط الجانبي للركبة ويعلن غيابه حتى أواخر يناير 2024.

أرنولد كان صانع هدف الفوز التاريخي الذي سجله حارس المرمى أليسون بيكر في مرمى بورنموث ضمن الجولة 36 عندما كان ليفربول ينافس سيتي على الفوز ببطولة الدوري موسم 2021 - 2022.

ظاهرة أرنولد ليست الأولى أو الأخيرة لكلوب في ليفربول، إذ آمن بالتعاقد مع مهاجم مصري بدأ نجمه بالبزوغ في الدوري الإيطالي في فترة قصيرة مع فيورنتينا وبعده مع روما، المهاجم

محمد صلاح.

مزق المصري شباك الأندية الإنجليزية طوال الأعوام الماضية بتحقيقه جائزة هداف الدوري في مرتين واقتحامه قائمة أكثر مسجلي الأهداف عبر تاريخ المسابقة في المركز العاشر كما بات صلاح خامس هدافي "الريدز" التاريخيين بـ204 أهداف بعد إيان راش وروجر هانت وغوردون هودسون وبيلي ليدل، لكنه لم يكتفي لاعتياده على تسجيل الأهداف الغريزة في المباراة الواحدة.

سجل صلاح مع ليفربول ومدربه الألماني كلوب ثلاثة "ثلاثيات" ومرتان عرف فيهما الـ "سوبر هاتريك"، أمام أندية بورنموث وليدز ومانشستر يونايتد وواتفورد في الدوري ورينجرز.